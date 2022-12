Attilio Romita "sfrattato" di casa dalla compagna: "Le risponderò per via legale"

Non è un momento facile per Attilio Romita nella Casa del "Grande Fratello Vip". Il giornalista sta attraversando un periodo complicato con la compagna, Mimma Fusco, che non ha gradito i suoi atteggiamenti equivoci nei confronti di Sarah Altobello. Dopo alcuni "avvertimenti" inviati nel corso delle puntate precedenti, Mimma ha deciso di rivolgersi direttamente a un avvocato per scrivere al compagno. A rivelarlo è lo stesso Alfonso Signorini nel corso della puntata di sabato 17 dicembre: "Attilio, ti faremo recapitare questa lettera - ha esordito il conduttore -, in cui Mimma, tramite il suo avvocato, ti chiede di non tornare a casa una volta uscito dal programma".

Parole che hanno irritato Attilio: "Non potrò tornare nella mia casa? Quella che ho comprato pochi mesi fa? - ha sbottato l'ex mezzobusto -. Le risponderò per via legale, incaricando anche io un avvocato per occuparsi di questa vicenda. Quello che vorrei capire è cosa ha intenzione di fare lei d'ora in avanti".