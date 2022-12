"GF Vip", due nuovi ingressi nella Casa: Davide Donadei e Nicole Murgia

Davide Donadei e Nicole Murgia sono due nuovi concorrenti del "Grande Fratello Vip". Entrambi hanno fatto il loro ingresso nella puntata di sabato 17 dicembre: il primo è un ex tronista di "Uomini e Donne".

Ad accoglierlo è stata Oriana Marzoli che sperava nell'arrivo di un nuovo ragazzo dopo aver ricevuto una cocente delusione da Antonino Spinalbese. Donadei, entrando in Casa, non ha perso tempo: "Sei più sexy dal vivo che in tv", ha sussurrato all'orecchio della bella modella venezuelana.

A dare il benvenuto all'attrice, invece, sono stati quattro uomini: Luca Salatino, Luca Onestini, Antonino Spinalbese e Edoardo Tavassi. Murgia si è detta entusiasta di conoscerli esprimendo la sua preferenza proprio per Salatino: "Perché so che fa una carbonara pazzesca", ha scherzato. Il ragazzo però ha ribadito la propria fedeltà nei confronti della fidanzata Soraia: "Mi sa che non c'è trippa per gatti", ha esclamato.

Sorella maggiore del calciatore Alessandro Murgia, Nicole è stata sposata con l'ex centrocampista di Genoa e Milan, Andrea Bertolacci. La sua carriera è iniziata da giovanissima e ha recitato in alcune fiction di successo come "Don Matteo" e "Tutti pazzi per Amore".