"GF Vip", Dana Saber eliminata; sei concorrenti in nomination

Dana Saber è l'eliminata della ventottesima puntata del "Grande Fratello Vip", in onda lunedì 16 gennaio in prima serata su Canale 5. Dopo aver perso il confronto al televoto con Nikita Pelizon e Nicole Murgia, la modella viene accolta nello studio di Alfonso Signorini, dove ammette le difficoltà riscontrate nella Casa più spiata d'Italia fin dall'inizio del suo percorso. "Un'esperienza pesante, ma allo stesso tempo interessante - commenta - Però credo di non essere arrivata alle persone come avrei voluto".

Nella fase conclusiva della puntata, i concorrenti ancora in gara sono chiamati alle nomination, che vedono al televoto Alberto De Pisis, George Ciupilan, Giaele De Donà, Nikita Pelizon, Sarah Altobello e Wilma Goich.

Sarà il pubblico da casa a scegliere chi salvare dall'eliminazione di lunedì 23 gennaio.