"GF Vip", Alberto De Pisis: "Edoardo ha risvegliato in me dei sentimenti che avevo anestetizzato"

Alberto De Pisis si concede un momento di particolare emozione per mettere a nudo i sentimenti provati verso Edoardo Donnamaria nella Casa del "Grande Fratello Vip". Incalzato dal conduttore Alfonso Signorini, l'imprenditore ha avuto modo di mettersi a nudo per la prima volta dall'inizio del reality, precisando subito l'intenzione di voler fare un passo indietro, "anche se costa tanto".

"Sapevo sin dall'inizio che quello con Edoardo fosse un rapporto impossibile - prosegue Alberto - Ma sono comunque contento perché ha risvegliato in me dei sentimenti anestetizzati da tempo".

In chiusura, il concorrente ha voluto mettere in luce le ferite del passato che lo hanno spinto a costruirsi una vera e propria corazza per difendersi da ulteriori delusioni.