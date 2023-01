Patrizia Rossetti torna al "GF Vip" per il confronto con Wilma Goich: "Mi hai delusa"

Al "Grande Fratello Vip" Wilma Goich deve fare i conti prima con le critiche di Attilio Fontana e poco dopo con la delusione manifestata da Patrizia Rossetti, tornata nella Casa più spiata d'Italia proprio per un faccia a faccia con la cantante.

Durante la ventottesima puntata del reality, in onda lunedì 16 gennaio in prima serata su Canale 5, quest'ultima finisce al centro delle polemiche con un rimprovero comune, quello di essersi lasciata andare a commenti poco piacevoli.

"Ha detto cattiverie su tutti qui dentro - si sfoga il giornalista, aggiungendo di essersi sentito tradito da diverse affermazioni a lui rivolte, anche in momenti di grande difficoltà personale.

Quindi, tocca a Patrizia Rossetti ritrovarsi con Wilma nel cortiletto e chiarire la sua posizione: "Ho visto e sentito delle cose che da parte tua mi hanno un po' delusa. Io ho sempre detto le cose in faccia, mentre tu hai raccontato agli altri delle cose non belle sul mio conto, dove hai detto che ce l'ho con il mondo intero e che sono incavolata".

E ancora: "Nel poker che ti piace tanto si può bluffare e vale allo stesso modo anche al Grande Fratello. Ma quando si bluffa ci vuole lealtà e rispetto, cosa che tu con me non hai avuto". "Non è facile parlare con te", prova a spiegarsi Wilma prima di congedarsi da Patrizia.