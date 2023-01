"GF Vip", Nikita Pelizon rivede l'ex compagno Valerio: "Ti sostengo, ora conquista la finale"

Serata di belle sorprese per Nikita Pelizon, che durante la ventottesima puntata del "Grande Fratello Vip" riceve prima un toccante video-messaggio da parte della nipotina Dalida, mentre poco dopo accoglie nel giardino della Casa l'ex compagno Valerio.

"Sono stati quattro mesi davvero molto difficili, ma grazie alla tua energia ora posso raccontarlo e sono felice di farlo di persona" - ha esordito l'uomo, che sembra cogliere di sorpresa la concorrente del reality definendola un angelo.

Valerio ha ricordato il particolare feeling che li ha uniti durante la scorsa estate, evidenziando il grande rispetto mantenuto nei suoi confronti al GF Vip, per poi giungere all'epilogo: "Sapevo che con questa esperienza la nostra storia sarebbe finita, era inevitabile. Ma io nel mio piccolo ti sostengo e sono qui per dirti di andare avanti, di conquistare tutti e arrivare in finale".

Come ricostruito insieme ad Alfonso Signorini, Nikita si era sentita delusa da Valerio per aver condiviso un video romantico che gli aveva dedicato prima di entrare nella Casa di Cinecittà. L'incontro e il chiarimento di lunedì 16 gennaio sembra, però, aprire la strada verso nuovi scenari, con i due che promettono di rivedersi, ma senza specificare i dettagli del rapporto che sarà.

Ma non è tutto, perché una volta raggiunti gli altri concorrenti Nikita deve però fare i conti con le emozioni provate al "Grande Fratello Vip", ammettendo per la prima volta l'infatuazione provata verso Luca Onestini al momento del suo ingresso.