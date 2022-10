"GF Vip", Patrizia Rossetti e Cristina Quaranta ai ferri corti: "Non tollero più certi difetti"

Con il passare dei giorni il clima nella Casa del

"Grande Fratello Vip"

Patrizia Rossetti

Cristina Quaranta

confronto

è diventato piuttosto ostile tra, chiamate insieme a Carolina Marconi e a Wilma Goich a un

Durante la puntata di giovedì 13 ottobre è stata infatti riproposta una clip che raccoglieva le recenti

tensioni

Alfonso Signorini

vissute tra le inquiline, che non si sono risparmiate nemmeno davanti al conduttore

"Io ammetto di avere dei pregi e tantissimi difetti, però io noto che nessuno viene accredito come me", esordisce Patrizia spiegando di sentirsi nell'occhio del ciclone.

"Patrizia è un cane che abbaia ma non morde, però ha dei difetti che io non tollero più nella quotidianità - replica Cristina - Con lei ho avuto tanta pazienza nelle prime tre settimane e tante volte mi ha mandato a quel paese solo perché cercavo di dirle da amica che in alcuni momenti stava sbagliando".