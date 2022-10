"GF Vip", Cristina Quaranta è stata eliminata

Cristina Quaranta è la concorrente eliminata nella puntata del "Grande Fratello Vip" di lunedì 20 ottobre. L'ex volto di "Non è la Rai" è stata costretta a dover abbandonare la Casa di Cinecittà dopo il verdetto del televoto che metteva in sfida Antonino Spinalbese, Giaele de Donà, Alberto De Pisis. Attilio Romita, e George Ciupilan.

Il richiamo - Nel corso della puntata, Quaranta aveva ricevuto anche un duro richiamo da Alfonso Signorini. "Quello che non mi è piaciuto è che hai cominciato a usare una serie di aggettivi negativi, tra cui la parola mongoloide - l'ha rimproverata il conduttore - Chiedi scusa perché mi ha dato proprio fastidio. Non si può a cinquant'anni cadere in queste cose tremende".