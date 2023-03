Cecilia Capriotti critica Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi

Cecilia Capriotti si sottopone allo "Chic-o-metro" del "GF Vip Party" e boccia quanto mostrato da Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi. "Nell'outfit, nelle movenze e per come si esprime, la reputo una ragazza non elegante, non fine, non raffinata e volgare - commenta la showgirl durante il format digitale realizzato da Mediaset Infinity in collaborazione con Studio Woow - Non come offesa, ma per quanto riguarda i miei canoni, l'abito dipende da come lo porti e dalle movenze".

Incalzata dai conduttori del programma, Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, Cecilia ha quindi proseguito analizzando la finale raggiunta con largo anticipo proprio da Oriana: "Non me l'aspettavo assolutamente, anche perché secondo me meritava qualcun altro. Però vedo che spesso vince la persona che ha modi meno gentili, che entra un po' a gamba tesa".

Dopo l'influencer venezuelana, Cecilia passa in rassegna anche l'atteggiamento di Antonella Fiordelisi, considerata "poco sportiva" per la reazione avuta quando Micol Incorvaia è diventata la seconda finalista del "Grande Fratello Vip".

"È un gioco dove si è in gruppo e così dimostri di essere rosicona. Io sono stata cacciata dopo un mese dal GF perché avevo rosicato dopo che mi avevano nominata. È un atteggiamento perdente non gioire per un compagno di squadra - aggiunge, ponendo l'accento sul lato egoista che troppe volte Antonella ha mostrato nella Casa.