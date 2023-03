"Grande Fratello Vip", per Giaele De Donà una sorpresa dalla mamma e i nonni

Al "Grande Fratello Vip" per Giaele De Donà è stata una serata speciale. Scelta dal pubblico come terza finalista, la modella ha poi ricevuto la sorpresa della mamma e dei nonni. Durante la quarantatreesima puntata del reality, in onda lunedì 20 marzo in prima serata su Canale 5, Giaele ha vinto il confronto che la vedeva al televoto con Milena Miconi, Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi e subito dopo il verdetto si è recata nel cortiletto per rivedere i suoi cari.

"Amore mio bello, sei arrivata in finale e siamo tutti felici per te", ha esordito nonna Marilena, la prima a raggiungere la concorrente, evidenziando il percorso fatto nella Casa. "Pensa, io ero arrivata qua per portarti a casa, visto che io venivo sempre a prenderti a scuola - ha aggiunto - Invece devo tornare da sola, ma sono felice di lasciarti ancora qui".

Le emozioni si sono quindi amplificate con l'arrivo del nonno e di mamma Tatiana, che già durante la puntata di giovedì 16 marzo era stata protagonista di una clip che aveva emozionato l'intero studio. "Ha subito un ictus a soli 24 anni, non è tornata quella di prima ma non mi ha fatto mancare nulla - aveva raccontato Giaele in quell'occasione - In un periodo ha addirittura perso la memoria, ma quando l'ha recuperata è scappata dall'ospedale per andare a comprarmi il regalo di compleanno".

"Sono contenta per la finale, l'ho seguita qui fuori poco fa e ho pianto", ha commentato mamma Tatiana nel cortiletto. Quindi ha proseguito: "Ti confesso che all'inizio eravamo un po' scettici, però poi ti sei ripresa alla grande e siamo tutti molto felici".

La bella sorpresa è stata anche l'occasione per permettere a Giaele di chiedere notizie del marito Brad, che nella prima parte del reality si era dissociato da alcuni atteggiamenti della ragazza. Anche su questo mamma Tatiana la rassicura, confermando che tutti sono estremamente fieri di lei.