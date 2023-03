"Grande Fratello Vip", sei concorrenti in nomination

Sono ben sei i concorrenti in nomination al termine della quarantatreesima puntata del "Grande Fratello Vip": Alberto De Pisis, Andrea Maestrelli, Milena Miconi, Nikita Pelizon, Luca Onestini ed Edoardo Tavassi.

Il reality prosegue spedito verso l'appuntamento finale di questa edizione e al termine di una serata ricca di sorprese, verdetti ed eliminazioni, i vipponi sono chiamati a scegliere chi mandare al televoto: come annunciato da Alfonso Signorini, il meno votato verrà eliminato definitivamente dal gioco, mentre chi si aggiudicherà più voti diventerà il quarto finalista.

La puntata in onda lunedì 20 marzo su Canale 5 si è aperta con l'eliminazione di Antonella Fiordelisi, che ha perso il confronto con Nikita, Milena e Giaele. Quest'ultima, poco dopo l'uscita dalla Casa dell'ex schermitrice, diventa ufficialmente la terza finalista dopo Oriana Marzoli e Micol Incorvaia. "Non mi sembra vero, non ci credo", ha commentato la modella, che pochi istanti più tardi viene convocata in cortiletto per ricevere la toccante sorpresa organizzata dai nonni e dalla mamma.

L'attenzione si sposta quindi su Alberto De Pisis, che in superled traccia la linea della vita e non riesce a trattenere le lacrime ricordando il primo amore, il viaggio verso l'indipendenza conquistata a Milano e il rapporto con i genitori e il fratello.

I vipponi sono chiamati in confessionale per delle nomination che si rivelano particolarmente complicate: se da una parte hanno la possibilità di premiare un loro alleato e tentare di mandarlo in finale, dall'altra correrebbero il rischio di spingerlo verso l'eliminazione. Al termine delle votazioni, però, si verifica l'eccezionale caso per cui tutti i concorrenti ancora in gioco, a eccezione delle tre finaliste già annunciate, finiscono in nomination.

Ora sarà il pubblico da casa a decidere, attraverso il consueto televoto, chi mandare in finale insieme a Oriana Marzoli, Clizia Incorvaia e Giaele De Donà; mentre il meno votato sarà definitivamente eliminato.