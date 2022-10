"GF Vip", Amaurys Pérez eliminato | Tre vippone in nomination

Amaurys Pérez è stato eliminato dalla casa del "Grande Fratello Vip". In nomination con Pamela Prati, Gioele De Donà e George Ciupilan, Amaurys è stato il concorrente meno votato dal pubblico a casa. Nonostante l'eliminazione il vippone non è sembrato triste anzi ha dichiarato di essere felice di poter riabbracciare la sua famiglia. "L'Isola dei Famosi è stata un passeggiata, questo gioco invece è stato molto difficile", Amaurys ammette di aver avuto diverse difficoltà in questo reality, difficoltà ormai archiviate visto che adesso potrà finalmente riabbracciare moglie e figli.

Non solo Amaurys, anche Elenoire Ferruzzi è stata eliminata nel corso della puntata del 27 ottobre. Una eliminazione punitiva a seguito di un televoto flash stabilito dalla produzione del programma dopo le frasi rivolte dalla vippona a Nikita Pelizon.

Sono invece tre i concorrenti che vanno in nomination e rischiano l'eliminazione dalla Casa. Si tratta di tre donne: Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Pamela Prati. Spetta al pubblico decidere chi salvare.