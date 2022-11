"GF Vip", Nikita Pelizon la preferita: in tre in nomination

Nella puntata del "GF Vip" in onda lunedì 7 novembre, il pubblico ha votato il proprio preferito tra Nikita Pelizon, Attilio Romita e George Ciupilan. Il verdetto del televoto ha eletto Nikita Pelizon che, ha ottenuto dunque la possibilità di essere immune alle nomination e quella di poter scegliere chi mandare direttamente al televoto tra i suoi due rivali. La ragazza ha deciso di mandare al televoto l'ex mezzobusto del Tg1. Una scelta prevedibile, considerato che l'altro inquilino in nomination era il suo amico George Ciupilan. Il giornalista è apparso comunque visibilmente infastidito: "Sono odiato da tutta la Casa, perché non avrebbe dovuto scegliere me".

Tra gli immuni scelti di vip ci sono Antonino Spinalbese, Wilma Goich, Charlie Gnocchi e Luca Onestini, mentre le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli salvano Patrizia Rossetti. Nella prossima puntata, il vip meno votato sarà eliminato: il pubblico dovrà scegliere chi salvare tra Attilio Romita, Sofia Giaele De Donà e Pamela Prati.