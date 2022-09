"Grande Fratello Vip", Signorini apre la Casa ai primi 15 Vipponi

La nuova edizione del reality di Canale 5 vede sempre Alfonso Signorini alla conduzione mentre come opinionista accanto a Sonia Bruganelli arriva Orietta Berti . Quest'anno il cast è stato mantenuto segreto e così in questa prima puntata sono stati svelati i primi 15 Vipponi: si tratta di Cristina Quaranta, Antonino Spinalbese, Ginevra Lamborghini, Charlie Gnocchi, Elenoire Ferruzzi, Amaurys Perez, Patrizia Rossetti, Antonella Fiordelisi, Luca Salatino, Pamela Prati, Attilio Romita, George Ciupilan, Sara Manfuso, Nikita Pelizon e Alberto De Pisis . Giovedì entreranno i restanti concorrenti, tra cui i già annunciati Giovanni Ciacci, Pamela Prati e Wilma Goich .

Si parte con Signorini che annuncia: "Io accendo ufficialmente il Grande Fratello Vip". E le luci vanno a illuminare uno studio nuovo di zecca mentre il conduttore raggiunge il centro di quella che è una specie di arena sulle note di "I'm a Survivor" di Beyoncé. Poi tocca alle opinioniste: prima la confermata Sonia Bruganelli e poi la novità Orietta Berti che entra cantando il ritornello di "Mille".

IL PRIMO SCOOP

- Signorini annuncia l'ingresso di una donna "molto molto chiacchierata, una vera diva". Parla di Pamela Prati che torna così in tv dopo una lunga assenza. In realtà arriva la macchina con i suoi bagagli ma non la Prati...

LA PRIMA VIPPONA

- Cristina Quaranta è la prima vippona a entrare. L'ex ragazza di "Non è la Rai" e velina di "Striscia la notizia" si è trovata a ricominciare da capo dopo la separazione da suo marito. Ora fa la cameriera per mantenersi. E' lei la prima a varcare la porta rossa portando il pubblico alla scoperta della nuova Casa.

IL SECONDO INGRESSO

- Il secondo a entrare è Antonino Spinalbese, diventato celebre per la sua relazione con Belen Rodriguez, dalla quale ha avuto una figlia, Luna Marie. Viene accolto nella Casa da Cristina Quaranta al grido di "Ammazza quanto sei bbono!".

LA POSTAZIONE SOCIAL

- Mentre Signorini parla con le opinioniste entra in studio Giulia Salemi, che quest'anno avrà una sua postazione per monitorare i social.

UNA LAMBORGHINI NELLA CASA

- Tocca a Ginevra Lamborghini, ereditiera della casa automobilistica e sorella di Elettra (con cui non ha più rapporti dal 2019). Signorini invita tutti e tre i concorrenti nel confessionale. Da lì potranno spiare l'ingresso dei prossimi concorrenti.

L'ENTRATA DI CHARLIE GNOCCHI

- Il nuovo vippone è Charlie Gnocchi, fratello di Gene e personaggio radiofonico. Afferma di sognare di diventare "il nuovo Alex Belli, il più grande comico involontario degli ultimi anni". Per lui è stato studiato un ingresso ad effetto: non arriva dalla porta rossa infatti, ma dal pulmino del Grande Fratello, un pulmino anni 70 piazzato dentro la Casa. Da dietro la tendina del finestrino dovrà spiare l'ingresso del prossimo personaggio. Che è...

UNA VIPPONA ESPLOSIVA

- Il personaggio da spiare è Elenoire Ferruzzi. Icona gay, nato come Massimo e diventato donna, personaggio irriverente dei social. "Nella mia vita ho fatto ciò che volevo e sono ciò che volevo" afferma spiegando le sue unghie lunghe all'inverosimile. Elenoire entra in Casa trovandola deserta perché sono tutti "nascosti". Alfonso le spiega che dal pulmino c'è qualcuno che la sta spiando. Incontra così Charlie che la invita a fare un giro per la Casa. Nel frattempo escono anche gli altri tre vipponi dal confessionale.

UN CAMPIONE DEL MONDO

- Tocca adesso ad Amaurys Perez, ex pallanotista, componente del mitico Settebello, già visto in altre occasioni televisive, tra reality e talent. Amaurys parte dallo studio dove riceve i complimenti di Orietta Berti improvvisando uno spogliarello. Perez dovrà affrontare una sfida: dovrà andare di corsa in Casa e tuffarsi nella piscina entro due minuti. Lui riesce nell'impresa e grazie a questo i vipponi in settimana avranno una grande festa.

UNA ROSSA TUTTA PEPE

- La nuova vippona a entrare è Patrizia Rossetti, ex "signora di Retequattro" e oggi "regina delle televendite". Una donna dal carattere decisamente forte. Arriva all'ingresso della Casa decisamente emozionata. "Alla mia 'diversa età' non pensavo di provare queste emozioni" dice.

UNA COPPIA DI SPORTIVI PARTICOLARI

- Si procede con gli ingressi e questa volta tocca a due personaggi a cavallo tra sport e gossip. Antonella Fiordelisi, promessa della scherma poi passata a fare la modella, diventata celebre per aver pubblicato una sua chat in cui il calciatore Higuain le faceva richieste hot. Poi c'è Luca Salatino, chef con la passione del pugilato, passato da Uomini e donne.

L'ORA DI PAMELA PRATI

- E dopo svariati falsi allarmi è arrivato il momento di Pamela Prati. Promette di far vedere "una Pamela diversa, una Pamela che vi stupirà molto". Entra accompagnata da un corpo di ballo cantando il suo successo "Que te la pongo". Alfonso mostra il video della loro litigata all'epoca della prima partecipazione della Prati al "Gf Vip". Dopo che la Prati è entrata nella Casa Signorini tira fuori il caso "Mark Caltagirone", che coinvolse la showgirl qualche anno fa. Un amore inventato, con una persona mai esistita per cui non si è mai capito se la Prati fosse vittima o carnefice.

LA STRANA COPPIA

- Altri due ingressi, due personaggi lontanissimi. Da una parte George Ciupilan, influencer e star dei social che è passato dai reality "Il collegio" e "La caserma", dall'altra il volto storico del Tg1 Attilio Romita. Sono il concorrente più giovane e più anziano di questa edizione. E dopo un fraintendimento sul termine trollare, che coglie Romita impreparato, i due entrano in Casa.

CIACCI CONTRO LA PRATI

- Signorini riprende il discorso sul caso "Mark Caltagirone" e interpreta Giovanni Ciacci, che entrerà nella Casa giovedì e che all'epoca fu un grande accusatore della Prati. "Se è stata veramente truffata e ci darà le prove io sono con lei - dice Ciacci -. Però io tutt'ora non le credo. Non sono assolutamente convinto di quello che lei ha raccontato".

UNA "MAESTRINA" PER IL GF

- Il prossimo ingresso è quello di Sara Manfuso, che Signorini definisce "un po' maestrina e un po' velina". Lei rivendica il fatto di poter essere intelligente anche se bella e prima di entrare saluta la sua bimba di 8 anni.

I GRAFFI DI ELENOIRE SU SONIA BRUGANELLI

- Signorini tira fuori un post di un anno fa della Ferruzzi decisamente tagliente sulla Bruganelli, dove le dava della "cessa". L'opinionista la prende un po' sul ridere e un po' no e ricorda a Elenoire che tra qualche settimana il suo destino potrebbe dipendere da un'immunità data oppure no. E in maniera sibillina le fa sapere che "potrebbe essere la sua peggior nemica". Detto questo però la Bruganelli apre a una possibilità di tregua.

LE "GOOD VIBES" DI NIKITA E ALBERTO

- Prossima concorrente è Nikita Pelizon, modella e influencer, ex fidanzata di Matteo Diamante e artista di body painting. Insieme a lei entra Alberto De Pisis, esperto di moda e di gossip, ex "fidanzato gay di Taylor Mega".

LE TRE GRAZIE IN CONFESSIONALE

- Alfonso chiede a Elenoire, Patrizia e Pamela di andare in confessionale per affidare loro "un compito estremamente delicato". Tocca infatti a loro scegliere la donna tra le vip appena entrate che sarà protagonista del primo bacio in piscina di questa edizione. E la loro scelta cade su Sara Manfuso. E poi scelgono l'uomo, ovvero Attilio Romita. I due accettano di buon grado anche se poi, una volta in piscina scelgono una specie di "finta". Ma per il Grande Fratello è più sufficiente.