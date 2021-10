Sophie Codegoni si scaglia contro Soleil Sorge: "Ha manie di protagonismo"

La settimana all'interno della Casa del "Grande Fratello Vip" è stata movimentata a causa di un bicchiere. Raffaella Fico, infatti, sostiene che Soleil, mentre correva in cucina, glielo avrebbe scagliato contro in maniera maldestra, correndo il rischio di ferirla. Durante il commento dell'episodio, nella puntata del 15 ottobre, Fico spiega quello che è successo: "C'è da dire che questi bicchieri sono leggerissimi, se ne rompono quattro o cinque al giorno. ​Lei lo ha lanciato: se si fosse spaccato mi avrebbe sfregiato. Capisco l'euforia, io non ce l'ho con Soleil, ce l'ho con il gesto basta fare un po' più di attenzione".

La discussione si è subito animata, coinvolgendo anche gli altri inquilini della Casa, in particolar modo Sophie Codegoni. L'ex tronista di "Uomini e Donne" non ha perso l'occasione di schierarsi contro Soleil: "Lei ha una mania di protagonismo - ha detto - esagera in ogni sua azione, senza pensare alle conseguenze, senza preoccuparsi se ci sono persone di mezzo. Io sono piena di questi atteggiamenti".