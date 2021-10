"GF Vip", Sophie Codegoni ammette l'intesa con Gianmaria: "C'è un'attrazione fisica"

Nella casa del "Grande Fratello Vip" non è passato inosservato il recente avvicinamento tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, chiamati da Alfonso Signorini a fare luce sul loro reale rapporto. Se l'imprenditore conferma solo un'innocente amicizia, l'ex protagonista di "Uomini e Donne" non nasconde invece un'attrazione fisica, spiegando però di essersi frenata "nel momento in cui ho realizzato che questo gioco di sguardi poteva diventare un interesse".

Nel confronto interviene anche Soleil Sorge, che nell'interesse della ragazza vede solo una strategia: "Hai bisogno di contenuti altrimenti sei, purtroppo, un po' vuota".

Tuttavia, la modella non sembra l'unica a mostrare il suo disappunto, perché per Gianmaria c'è un duro videomessaggio della fidanzata Greta Mastroianni: "Quello che hai fatto negli ultimi giorni con Sophie è una mancanza di rispetto nei miei confronti, complimenti anche a lei. A ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria".