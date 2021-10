"GF Vip", Vera Miales incontra Amedeo Goria dopo le indiscrezioni sulla presunta gravidanza

"Fuori c'è una guerra e la sto combattendo da sola, mentre tu ancora non ti fidi di me e metti in dubbio tutto ciò che riguarda noi. Come vedi non sono incinta, puoi stare tranquillo". Vera Miales non riesce a trattenere le lacrime quando entra nella Casa del "Grande Fratello Vip" per incontrare Amedeo Goria, scosso nei giorni scorsi dalle immagini della modella con un pancino sospetto.

"Ho messo questo abito perché rappresenta la mia fedeltà, la mia purezza, io sono solo tua - spiega la modella riferendosi all'abito bianco, spiegando di aver avuto una "gravidanza psicotica" invitando il giornalista a difenderla contro alcune illazioni di altri concorrenti - Anche se avessi aspettato un figlio avresti dovuto garantire che eri tu il padre".

Vera mostra ancora una volta grande interesse nei confronti di Amedeo, a sua volta visibilmente toccato dall'incontro. E prima di salutarla promette: "Non ti lascerò mai, ti sarò sempre vicino e te lo dimostrerò".