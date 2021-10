"GF Vip", faccia a faccia tra Raffaella Fico e Miriana Trevisan: "Sei falsa"

Duro scontro nella diretta della puntata dell'8 ottobre del "Grande Fratello Vip" tra Miriana Trevisan e Raffaella Fico. Le due inquiline hanno spiegato di avere più di qualche problema nella convivenza del reality condotto da Alfonso Signorini. Il discorso si accende immediatamente e le due iniziano ad accusarsi reciprocamente: "Sei falsa, lasciami parlare", è l'attacco di Raffaella - ". Hai questo sorrisino davanti e poi va nel confessionale e tira fuori tutto. Allora posso pensare che sei falsa”.

Miriana non accetta le parole di Raffaella e replica: "Prima di parlare di me sciacquati la bocca - risponde Trevisan -, le mie sensazioni non sono positive su di lei". La casa si divide tra chi è a favore della Fico e chi invece sostiene la tesi di Miriana che continua a vedere offensiva la frase "alla tua età", in riferimento alla differenza di età tra le due.