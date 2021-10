"GF Vip", Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié a confronto: "Mi sono auto-limitato"

Nel corso della puntata di lunedì 11 ottobre del "Grande Fratello Vip" va in scena un nuovo capitolo del rapporto tra Lulù e Manuel, con quest'ultimo che dopo un inizio piuttosto travolgente sembra voler prendere tempo per vivere in maniera più serena l'esperienza all'interno del reality.

"Si tratta di una conoscenza iniziata da poco e per me sarebbe folle pensare che si parli già di un fidanzamento", commenta la Selassiè quando il conduttore Alfonso Signorini la invita a rispettare le esigenze del ragazzo.

"Mi sono lasciato andare molto di cuore, sapendo che avevamo saltato la parte della conoscenza. Vedendo certe piccole cose, ne ho immaginate altre già passate e ovviamente mi sono auto-limitato", spiega Manuel a sua volta, riferendosi soprattutto alla gelosia mostrata nei suoi confronti.



Sia da parte di altre concorrenti della Casa, sia dalle opinioniste in studio arrivano diversi consigli per Lulù, che però sembra voler restare ferma sulla sua posizione: "Abbiamo avuto un chiarimento tra noi e so bene quello che ci siamo detti".