Manuel Bortuzzo, la lettera dell'ex fidanzata: "Non ti abbattere, goditi a pieno ogni momento"

Mentre Manuel continua la sua frequentazione nella Casa del "GF Vip" con Lulù Selassiè, l'ex fidanzata dell'atleta stupisce tutti e gli scrive una lettera. "Dov’è quel ragazzo spiritoso che mi ha fatto perdere la testa?", scrive Federica Pizzi che sostiene di non riconoscere più Manuel. Nelle ultime due settimane l'atleta sarebbe più cupo e pensieroso del solito, sostiene l'ex compagna che gli scrive: "Non ti abbattere, goditi a pieno ogni momento". "Ritorna a essere te stesso", lo esorta Federica.

L'atleta appare felice per il gesto di Federica e conferma quanto detto dalla ragazza. Bortuzzo spiega che in Casa sta facendo da solo, per la prima volta, alcune cose e per questo motivo sarebbe stato un po' più pensieroso del solito. "Per come è delineato e definito il nostro rapporto, non mi aspettevo questo gesto", spiega Manuel che però subito aggiunge: "Sono felice per questa lettera e sicuramente mi farebbe piacere vederla".