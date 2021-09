Manuel Bortuzzo e la gelosia di Lulù: "Tra noi qualcosa di bello, ma non voglio correre"

"Quello che c'è tra me e Lucrezia è tanta roba, per questo alle volte freno, ho bisogno dei miei spazi". Manuel Bortuzzo al "Grande Fratello Vip" commenta i prime piccoli screzi avuti con Lucrezia Selassié. I due, dopo esser stati travolti dalla passione, negli ultimi giorni hanno vissuto qualche battibecco dovuto alla gelosia di lei e alla volontà dell'atleta di mantenere i suoi spazi all'interno della Casa.

"Dico queste cose - prosegue Bortuzzo - perché mi dispiacerebbe troppo darle illusioni e non mantenere fede alle cose che ci siamo detti. Lei, come ho detto, è davvero tanta roba e per questo alle volte come le ho spiegato preferisco non correre".