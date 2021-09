Lucrezia Selassiè e il bacio con Manuel Bortuzzo: "Difficile trovare persone come lui"

Dopo il primo bacio sotto le telecamere del "Grande Fratello Vip", Jessica Selassiè commenta il rapporto speciale con Manuel Bortuzzo nel reality show condotto da Alfonso Signorini: "È una persona speciale - ha detto la principessa nel corso della puntata andata in onda venerdì 24 settembre - credo sia veramente difficile trovare qualcuno con la sua stessa sensibilità".

"Dalle cose che dice, da come si comporta, non solo con me ma anche con gli altri - racconta Jessica - Manuel è molto altruista, controlla sempre se qualcuno è triste e questa cosa mi ha colpito tanto. Credo sia veramente difficile trovare persone così".