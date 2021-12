Manuel Bortuzzo scarica definitivamente Lulù: "Non siamo fatti per stare insieme" | Poi la nomina

Sembra ormai arrivata al capolinea la relazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié al "GF Vip". In settimana, i due hanno avuto diverse discussioni dopo alcuni comportamenti di Lulù che non sono piaciuti all'atleta. La decisione della principessa di chiudersi in bagno nella scorsa puntata, non ha messo Manuel in imbarazzo, come ammesso da lui stesso nel corso della puntata del 3 dicembre: "Mi dissocio da quel comportamento - ha detto Bortuzzo - se questi sono i suoi atteggiamenti significa che non siamo fatti per stare insieme. Certamente mi dispiace, ma non è una colpa né mia, né sua, semplicemente prenderemo le nostre giuste distanze".

Dal canto suo, Lulù ha voluto precisare ad Alfonso Signorini di non essersi mai sentita la fidanzata di Manuel: "Per considerarsi fidanzati c'è bisogno di tempo - ha sottolineato la principessa -. Non ho più l'esigenza di avvicinarmi più a lui, io non lo costringo a fare il contrario, non mi butto dalla finestra per lui". Bortuzzo replica piccato: "Diciamo che eravamo fidanzati quando le conveniva".

Nel corso delle nomination, Bortuzzo ha deciso di fare il nome proprio di Lucrezia: "In questa settimana è stata l'unica persona che mi ha fatto stare male - è stata la sua motivazione - per questo la voglio nominare". Una nomination che non ha lasciato indifferenza la principessa: "Questa cosa mi ferisce - ha detto - ci sono state delle cose, anche intime, tra di noi e questo mi sembra irrispettoso, io non ti avrei mai nominato".