Sophie Codegoni commenta i baci con Gianmaria Antinolfi: "Mi sono lasciata andare"

"C’è sempre stata un’attrazione fisica tra di noi. Un momento di divertimento tra di noi e io mi sono lasciata andare". Al "Grande Fratello Vip", Sophie Codegoni commenta il recente riavvicinamento a Gianmaria Antinolfi, con cui è tornata a scambiarsi baci appassionati nonostante avesse detto più volte che il manager napoletano non fosse il suo uomo ideale.

"È innegabile che a me lei piaccia tanto. Non ci siamo parlati per un mese, ma io l’ho sempre cercata con gli occhi", ha ammesso Antinolfi, il quale spera ancora di poter costruire una relazione con l'ex tronista di "Uomini e Donne" all'interno della Casa.

Sophie, ribadisce però che è stato solo un momento di spensieratezza, in cui si sono abbandonati all'istinto, ma nulla di più: "Ci stiamo conoscendo - ha spiegato -. Io sono tranquilla perché lui è a conoscenza di tutto quello che sento. Ho sempre frenato l’attrazione quello, per me a oggi è ancora così".