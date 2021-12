Alex Belli: "Il rapporto con Delia e Soleil? Si possono amare due donne"

"Poche volte mi sono sentito così, sono una persona che ha sempre il controllo della situazione dal punto di vista lavorativo e umano". Al "Grande Fratello Vip", Alex Belli ammette di iniziare ad avere dubbi sul rapporto con Soleil Sorge: i due hanno sempre parlato di vivere una grande amicizia all'interno della Casa, ma nella puntata di venerdì 3 dicembre l'attore ha spiegato di provare qualcosa di più della semplice amicizia per Soleil.

"Con Sole ci siamo incontrati con una connessione incredibile e quando ho sentito questa cosa nel cuore... era l'ultima cosa che pensavo di poter provare - ha spiegato Belli ad Alfonso Signorini -. Siamo in una bolla, in una macchina che accelera tutto, ma a me piacerebbe tenere Soleil in questo modo: se c'è una cosa di cui dobbiamo vergognarci è di amare". Ed è proprio su questo punto che il conduttore del programma insiste, inserendo nel discorso anche la posizione della moglie di Belli, Delia, che nelle scorse settimana gli aveva chiesto dei chiarimenti: "Delia sa benissimo quanto ci amiamo, chi ha definito che uno non posso amare nonostante abbia un'altra situazione?".