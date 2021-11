Manuel Bortuzzo frena Lulù: "Non rispetti i miei spazi, lasciami stare"

Il rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassiè sembra essere definitivamente giunto al capolinea.

Nel corso della diciottesima puntata del "Grande Fratello Vip", in onda venerdì 12 novembre, il giovane concorrente ha manifestato in confessionale il suo malumore: "Ho messo tutto il cuore e la pazienza per farle capire le mie esigenze, che non nascono da un vizio ma da una mia esigenza. Ho aspettato tanto e a parole sembra comprendere, però poi i fatti dicono ben altro".

"Dopo la lettera della puntata scorsa ho avuto paura che lui si allontanasse troppo da me", spiega Lulù, invitata da Alfonso Signorini e dalle opinioniste in studio a rispettare i bisogni di Manuel.