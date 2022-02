Jessica Selassié accusa Nathaly Caldonazzo: "Prima di entrare nella Casa ha scritto a Barù"

"Un avvicinamento di Nathaly Caldonazzo nei confronti di Barù c'è stato anche prima di entrare nella Casa, durante la quarantena, lo trova sicuramente un uomo interessante". Nella puntata di giovedì 17 febbraio del "Grande Fratello Vip" Jessica Selassié rivela i motivi legati al suo astio con Nathaly Caldonazzo: secondo la principessa, infatti, entrambe sarebbero interessate allo stesso uomo.

L'attrice nega di provare un interesse per il cugino di Costantino della Gherardesca: "Sono andata su Instagram e gli ho scritto per sapere se era teso prima dell'ingresso". Barù conferma lo scambio di messaggi: "Ma come faccio sempre ho risposto a monosillabi". Questa versione non convince però la principessa, che non si spiega altrimenti perché tra lei e Nathaly ci sia un pessimo rapporto.