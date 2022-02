Soleil Sorge si tira fuori dal triangolo: "La mia amicizia con Alex Belli è finita"

Il ritorno da "ospite" di Alex Belli nella Casa del "Grande Fratello Vip" ha di nuovo spostato gli equilibri tra i protagonisti del triangolo amoroso più discusso della televisione. Nella 42esima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, Soleil, Delia e Alex hanno avuto modo di avere un nuovo confronto per cercare di fare chiarezza sui loro rapporti che sono apparsi a dir poco altalenanti.

Se da un lato Delia Duran sembra ancora interessata a recuperare il suo matrimonio, nonostante i comportamenti altalenanti avuti nei confronti del marito nelle ultime ore, dall'altro Soleil si dice pronta a tirarsi fuori da questa relazione di "amore libero". Secondo l'influencer, la coppia dovrebbe recuperare il loro rapporto e per questo annuncia di voler fare un passo indietro: "Alex deve recuperare il suo matrimonio, non voglio che Delia soffra ancora. Io ho sofferto, ora sono rassegnata. La cosa che mi manca di più in assoluto è la complicità con Alex, per questo ho deciso di mettere fine alla mia amicizia con lui".