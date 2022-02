Giucas Casella racconta la sua infanzia: "Sui miei documenti c'era scritto figlio di N.N., Baudo mi cambiò la vita"

È un Giucas Casella inedito quello che si è raccontato nella 42esima puntata del "Grande Fratello Vip" andata in onda giovedì 17 febbraio. L'illusionista ha parlato della sua infanzia durante "la linea della vita", in cui ha confessato alcuni aneddoti legati al suo passato: "Sono nato dal secondo matrimonio di mio padre - ha spiegato - all'epoca non era permesso agli uomini la possibilità di avere una seconda famiglia, per questo, sui miei documenti c'era scritto figlio di N.N."

Poi, Casella ha parlato anche della madre: "Lei era una grande donna - ha raccontato - era sordomuta. Quando morì soffrii tantissimo. Una volto caddi in un pozzo e lei non poteva sentire le mie urla, ma ebbe una specie di sesto senso e venne a recuperarmi. Fu come telepatia". Nel corso della sua "linea della vita" registrata nei giorni scorsi, Casella aveva parlato anche della sua svolta professionale: "Pippo Baudo mi ha cambiato la vita - ha ammesso - io prima facevo il fachiro per guadagnarmi qualcosa e dormivo sulle panchine, a lui devo tutto e voglio ringraziarlo".