Guenda Goria affronta la fidanzata del padre: "Dovevi smentire la gravidanza" | Poi l'annuncio ad Amedeo: "Mi sposo"

Nella decima puntata del "Grande Fratello Vip", Amedeo Goria è ancora protagonista. Dopo aver saputo dalla compagna Vera Miales di non esser in procinto di diventare nuovamente papà, il giornalista ha dovuto assistere allo scontro tra la fidanzata e la figlia Guenda, alla quale non era piaciuta l'atteggiamento di Vera nella scorsa puntata: "Dovevi smentire la gravidanza - ha esordito - quando si parla di questi argomenti me la prendo. Tu ci hai giocato sulla gravidanza, se ci tieni ad un uomo che ha quasi settant’anni".

"Io risolvo problemi non li espongo. Sapevo che Amedeo si portava dentro la casa le mie cicatrici - è stata la risposta di Vera - Prima di entrare mi disse: mi mandi in bianco al Grande Fratello? Gli ho detto sì perché non volevo caricarlo di problemi".

Per Amedeo, però, anche una bella notizia. Nel corso della serata, infatti, è arrivato anche Mirko, il fidanzato di Guenda, il quale ha voluto ufficialmente chiedere la mano della ragazza: "Sono siciliano, sono all'antica - ha detto rivolgendosi al futuro suocero - sono qui per chiedere il benestare". "Non c'è bisogno di chiedere il benestare - ha replicato Goria - il futuro e vostro e, penso di parlare anche a nome della madre Maria Teresa, se voi siete felici, lo siamo anche noi. Aspetto di essere al vostro matrimonio".