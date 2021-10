"GF Vip Party", Akash Kumar insulta Gaia Zorzi: "Dici ca***te, non se neanche chi sei"

Duro scontro tra Akash Kumar e Gaia Zorzi durante "GF Vip Party", il programma di Mediaset Infinity in onda ogni lunedì e venerdì prima e durante la puntata del "Grande Fratello Vip". Kumar, tra gli ospiti della puntata, appena collegatosi non ha perso tempo per insultare Gaia Zorzi che lo aveva presentato facendo riferimento alla sua breve esperienza a "L'Isola dei Famosi", durata appena una settimana.

Parole che però non sono state apprezzate dal modello, che è andato subito all'attacco: "Comunque non sono 5 e 8, ma ben 7 - ha esordito -. Già hai sbagliato. I numeri è matematica sono importanti dire che sono 7. Tu saresti la sorella di Tommaso, ah, non ti conosco, sai com’è, conosco Giulia. Io sono un modello, di Armani, tu invece dici ca***te, tu e tuo fratello siete famosi grazie ai social". "Però io e te abbiamo una cosa in comune, sai? - è stata la replica piccata di Zorzi, prima di chiudere il collegamento - Entrambi siamo stati resi famosi da Tommaso".