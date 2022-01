"Grande Fratello Vip", il confronto tra Sonia Bruganelli e Nathaly Caldonazzo

"Tanti anni fa avevo un negozio di abbigliamento per bambini, Nathaly venne all'inaugurazione e, in quanto personaggio famoso, pretese un cadeau". Così Sonia Bruganelli al "Grande Fratello Vip" svela un particolare su Nathaly Caldonazzo che replica: "Non è così, un nostro amico in comune aveva detto che ci sarebbe stato questo cadeau e, invece, non c'era. Quello che ho preso l'ho pagato".

In verità tra le due sembra non esserci molta simpatia, particolare che Sonia Bruganelli non nega dopo le affermazioni dell'attrice sul suo conto in quanto "moglie di Paolo Bonolis". "Un rapporto lungo 25 anni, con dei figli e una carriera che va avanti da 17, non si può ridurre come hai fatto tu a 'Vorrei un uomo con l'aereo privato', perché allora io ti auguro di trovarlo, però poi devi essere brava a tenertelo", ha dichiarato l'opinionista chiudendo così la questione.