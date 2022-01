Nathaly Caldonazzo contro Alex Belli: "Sei un narcisista patologico covert"

"Ho conosciuto una persona molto simile a lui. Mi sono fatta uno studio, sentendo gli psicologi che parlavano di questa patologia: quella del narcisista patologico covert e secondo me Alex lo rispecchia al cento per cento". È durissimo l'attacco di Nathaly Caldonazzo nei confronti di Alex Belli durante la 35esima puntata del "Grande Fratello Vip".

L'attrice durante la settimana passata nella Casa insieme a Delia Duran ha provato a mettere in guardia la donna da Alex Belli. "È un uomo pericolso, chi fugge da lui ha vinto", continua l'attrice anche in studio in collegamento con Alfonso Signorini.



"Mi dispiace se hai vissuto una situazione difficile, ma ti invito a dare peso alle parole, visto che non ci conosciamo e non abbiamo mai parlato insieme", replica l'attore che invita la gieffina a non giudicare l'amore e la storia con sua moglie Delia, nonostante il periodo di crisi che stanno vivendo.