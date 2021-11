Giacomo Urtis torna nella Casa del "Grande Fratello Vip"

Dopo l'entrata di Valeria Marini, la ventitreesima puntata del "Grande Fratello Vip" - in onda lunedì 29 novembre in prima serata su Canale 5 - vive l'ingresso di Giacomo Urtis, generando un'accoglienza entusiasmante da parte degli altri inquilini.

Per il celebre chirurgo estetico si tratta di un ritorno, in quanto aveva già partecipato alla scorsa edizione del reality prima come ospite e in un secondo momento come regolare concorrente.

Ma quest'anno c'è una novità che lo riguarda da vicino, perché come annuncia il padrone di casa Alfonso Signorini, "Giacomo Urtis e Valeria Marini parteciperanno al reality come un unico concorrente".