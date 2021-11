"GF Vip", Soleil e Miriana ai ferri corti per un arricciacapelli: "Sono stanca di questo vittimismo"

Per alcuni concorrenti del "Grande Fratello Vip" la convivenza nella Casa si sta rivelando particolarmente ardua e può bastare pochissimo per accendere forti dibattiti. Ne sanno qualcosa Soleil Sorge e Miriana Trevisan, ai ferri corti in seguito a un arricciacapelli non pulito dopo il suo utilizzo.

"Ogni volta inizia ad attribuirmi degli aggettivi poco gradevoli per poi accusarmi di voler fare la guerra, io non sopporto più questo vittimismo", commenta Soleil, che aveva attribuito il nervosismo di Miriana alla menopausa.

Proprio su quest'ultimo punto il dibattito si infiamma, coinvolgendo anche le opinioniste in studio, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, divise tra chi prende le difese della showgirl e chi invece si sente più vicina alla posizione dell'influencer.