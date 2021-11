Soleil commenta gli atteggiamenti di Alex Belli: "Si trattiene perché ci sono le telecamere"

La Turandot messa in scena dai concorrenti del "Grande Fratello Vip" ha evidenziato ancora una volta la particolare complicità che ha travolto Alex Belli e Soleil Sorge. Durante la ventitreesima puntata del reality, l'animo dell'attore è scosso prima da alcune foto che ritraggono la compagna Delia Duran, sorpresa mentre abbraccia il modello Simone Bonaccorsi, e successivamente da alcune parole della stessa Soleil.

"Simone lo conosco, so che c'è una bellissima amicizia con Delia e se me la prendessi per queste immagini non sarei coerente con quello che ho creato qui dentro con Soleil", spiega Alex quando viene invitato da Alfonso Signorini a commentare le immagini.

Anche Soleil segue con attenzione le parole dell'attore e prende le distanze da alcune dichiarazioni: "Inizio a farmi dei pensierini, perché è ovvio che si trattenga davanti alle telecamere". Immediata la smentita: "Io vivo con te 24 ore su 24 senza avere alcun tipo di remora".