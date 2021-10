"GF Vip", Nicola Pisu rivede la mamma Patrizia Mirigliani: "Grazie per avermi salvato la vita"

"Non pensavo oggi di potere anche sorridere. Da quando avevi 18 anni abbiamo combattuto una battaglia che sembrava impossibile". Patrizia Mirigliani arriva sulla passerella del "Grande Fratello Vip" per parlare a cuore aperto al figlio Nicola Pisu e - con voce tremante - ricostruisce la sua storia, legata alla dipendenza dalle droghe.

"Io non sono venuta oggi a raccontarti i momenti brutti, perché te li ricordi da solo", ha proseguito la donna, facendo riferimento al giorno in cui lei stessa è andata alla polizia per denunciarlo. "Voglio solo dirti che io ti starò sempre vicino, perché tu devi diventare un uomo, un grande uomo".

"Mi sei mancata tanto", risponde il ragazzo tra le lacrime. "Ti voglio bene e voglio dirti grazie per avermi salvato la vita".