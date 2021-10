Raffaella Fico, la dichiarazione d'amore del fidanzato Piero: "È il mio presente, le devo la vita"

"Raffaella rappresenta il mio presente. Sta dando una prova incredibile, è davvero una bellissima persona". È un emozionatissimo Piero Neri quello che entra nella casa del "Grande Fratello Vip" per salutare la fidanzata Raffaella Fico e mettere a tacere i gossip su un presunto ritorno di fiamma con la ex fidanzata, sulla quale spiega che "è una storia passata e come tale deve restare nel passato".

"Io mi sono innamorato subito di lei, ma c’è stato un episodio che ci ha legato ancora di più", spiega l'imprenditore ad Alfonso Signorini. "Sono rimasto impigliato sotto lo scafo della barca e stavo morendo. Devo la vita a Raffaella".

E quando Alfonso gli chiede se ha intenzione di sposarla, Piero Neri risponde: "Chi non lo vorrebbe".