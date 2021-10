Caos al "GF Vip", la frase di Soleil provoca il putiferio e Alfonso la difende da Ainett: "Tutti possono sbagliare"

Nervi molto tesi al "Grande Fratello Vip", che durante la puntata di venerdì 1 ottobre ha visto alcuni suoi protagonisti confrontarsi dopo diversi dibattiti che hanno segnato gli scorsi giorni del reality. Il primo testa a testa va in scena tra Alex Belli e Samy, che provano a tendersi la mano pur restando fermi sulle proprie posizioni.

"Io sono umano, era una giornata particolarmente stressante - ha tentato di spiegare Alex Belli - Samy mi è stato un po' addosso, pur essendo un bravissimo ragazzo a cui voglio tantissimo bene". Ma il modello non ci sta e respinge le accuse di aver messo in piedi la discussione con il solo scopo di diventare protagonista della Casa, trovando il supporto di Ainett Stephens.

Proprio quest'ultima, un attimo dopo, diventa protagonista di un serrato confronto con Soleil Sorge: al centro del dibattito una frase razzista con la quale l'influencer aveva definito le ragazze "scimmie". Le sue scuse non vengono accettate da tutti gli inquilini e nella Casa esplode il caos, tra urla, pianti e accuse reciproche.

A riportare la calma ci pensa Alfonso Signorini, che prende le distanze dalle reazioni dei "vipponi" e si schiera a favore di Soleil: "Tutto questo dimostra che è mancato il dialogo, è un segno di maleducazione. Io capisco il disagio dei problemi veri, ma questa è una esagerazione, voi non sbagliate mai? Soleil ha detto una cavolata, si è scusata, ma non è razzista. Imparate ad usare la vostra autonomia di pensiero, senza seguire i like dei social".