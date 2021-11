"GF Vip", Miriana Trevisan incontra la mamma Maria Antonia

Dopo essersi commossa per aver ricordato il padre scomparso un anno fa, Miriana Trevisan ha ricevuto una bellissima sorpresa. La showgirl ha avuto l'occasione, infatti, di rivedere sua madre nel giardino della casa del "Grande Fratello Vip". Miriana non è riuscira a trattenere le lacrime alla vista di mamma Maria Antonia. "Due mesi di distanza per me sono stati come due anni", ha detto la donna rivedendo la figlia.

Maria Antonia poi ha provato a rassicurare la showgirl: "Il tuo bambino ti saluta e mi ha detto di baciarti tanto. Sono tante le persone che mi scrivono e ti amano". E su Nicola Pisu, Maria Antonia ha fatto sapere: "È un bel ragazzo, ma non tocca a me decidere. La scelta è solo di Miriana".