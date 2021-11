"GF Vip", il saluto della Nazionale di scherma per Aldo Montano

"Abbiamo sentito che sei un po' triste perché è il primo anno che non sei qui con noi. Mi raccomando tieni duro perché anche quella è una gara, noi qua facciamo il tifo per te". Con queste parole gli sportivi della Nazionale di scherma spronano Aldo Montano a non mollare. L'ex schermidore durante l'ultima settimana al "Grande Fratello Vip" ha avuto un momento di sconforto e malinconia, ma nel corso della 19esima puntata ha avuto modo di apprezzare il videomessaggio degli amici ed ex colleghi.