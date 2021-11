"GF Vip", il confronto tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu

"Da quando sono uscito ho visto alcune cose, non mi sembra che ti sia mancato così tanto. Tu a me sì". Nicola Pisu non riesce a dimenticare Miriana Trevisan e dopo la sua eliminazione al "Grande Fratello Vip" torna nella Casa per un confronto. "Hai stoppato tutto tra di noi per uno stupido litigio", continua Nicola che mostra delusione nei confronti di Miriana che subito replica: "Ancora una volta hai rabbia nei miei confronti. Io sono sempre stata chiara e ho parlato di attrazione".

Se per Miriana il rapporto tra i due sembra chiuso definitivamente non si può dire lo stesso per Nicola che rivendica alcune promesse fatte dalla showgirl. "Avevi detto che avresti voluto conoscermi anche fuori da qui", ricorda Pisu ma Trevisan precisa: "Sì ma come amica. Ho capito che non vuoi essermi amico ma cosa devo fare?". La showgirl non ha nascosto che l'eliminazione di Nicola è stata quasi un sollievo: "Da quando sei andato via, mi sono sentita più libera", conclude.