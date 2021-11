"GF Vip", Alex Belli incontra il suo migliore amico Mirko Gancitano

"Sono qui per tranquillizzarti: cerca di stare sereno. Delia in questo momento è un po' risentita, ma lei non ha messo in dubbio il vostro amore". Con queste parole Mirko Gancitano, il migliore amico e testimone di nozze di Alex Belli, prova a rassicurare l'attore. "Ci manchi tantissimo fratellone, ti ringrazierò sempre per avermi aperto le porte di casa tua. Sei sempre stato per tutti un amico, per me sei diventato famiglia", dichiara Mirko mentre riabbraccia al "Grande Fratello Vip" Alex Belli.

"Delia pensa con la sua testa, non è influenzata da nessuno. Viviti questo percorso, facci emozionare", continua Gancitano che prova a tranquilliazzare Belli che nelle ultime puntate è stato travolto dalle critiche per essersi avvicinato troppo a Soleil nonostante sia legato a Delia Duran. "Non mi sono mai risparmiato qui dentro, sono me stesso. Io Soleil la tratto come la mia sorellona, non c'è altro", si giustifica l'attore prima di salutare il caro amico.