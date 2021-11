"GF Vip", Lulù Selassié e il rapporto con Manuel Bortuzzo: "Certi sentimenti non possono svanire"

Sembra essere in un fase di stallo la relazione tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. Dopo l'ennesimo litigio i due sembrano, adesso, attraversare una tregua. Lulù, però, non nasconde i suoi sentimenti e durante la 19esima puntata del "Grande Fratello Vip" ammette ad Alfonso Signorini: "I sentimenti ci sono sempre. Non mi è possibile cancellarli, però, sto rispettando quello che lui vuole".

Lulù proprio recentemente ha scritto una lunga lettera a Manuel, gesto che sembra essere stato apprezzato da Bortuzzo. "Mi ha fatto capire che in questi giorni ha pensato al suo comportamento: mi ha chiesto scusa e mi ha chiesto di avere un rapporto rispettoso per entrambi, rispettando i miei spazi", considera Manuel.