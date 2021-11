"GF Vip", Giucas Casella incontra il figlio: "Papà stai dimostrando la grande persona che sei"

"Sono qui solo per te, sai quanto ti posso amare e quanto è importante per me farti gli auguri". Così James, il figlio di Giucas Casella, fa gli auguri di compleanno al suo papà. Il figlio dell'illusionista è entrato nel giardino della Casa del "GF Vip" per sorprendere suo padre. "Stai andando benisismo, stai dimostrando la grande persona che sei e che sei sempre stato, quindi cerca di continuare così. Mi manchi tantissimo, stiamo tutti bene continua a divertirti e a farci divertire", conclude James.

Giucas in lacrime prova ad abbracciare suo figlio, ma viene bloccato dagli altri concorrenti. "Mi sono davvero commosso, penso che in 72 anni papà non ha ricevuto mai così tanto affetto", James ringrazia così tutti gli altri concorrenti che sostengono suo padre.