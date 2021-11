"GF Vip": Nicola Pisu eliminato, in nomination Sophie, Soleil e le Selassié

Al "Grande Fratello Vip" è tempo di verdetti e Nicola Pisu è l'eliminato della diciottesima puntata, mentre il pubblico da casa è chiamato a scegliere, attraverso il televoto, chi salvare tra Sophie Codegoni, Soleil Sorge e le Selassié.

"Ho vissuto un'esperienza bellissima - ha commentato Nicola, finito in nomination con Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi - Per me che sono molto timido è stata una bella scossa".

Una volta nello studio di Alfonso Signorini, il ragazzo ha letto un toccante tweet della madre, Patrizia Mirigliani: "Non è importante la meta, ma il viaggio che ognuno di noi compie per raggiungerla. Tu hai affrontato le tue paure, i mostri del passato e altri del presente senza mai arretrare, con grande coraggio e umiltà. Comunque andrà a finire questa avventura, tu per me hai già vinto. Ti amo immensamente, mamma".