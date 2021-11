Nicola non chiude la porta a Miriana: "Vedo ancora un futuro insieme"

Prove di chiarimento al "Grande Fratello Vip" tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu dopo l'acceso confronto nato durante le nomination della puntata di lunedì 8 novembre.

Tra i due erano volate parole grosse che avevano particolarmente turbato la showgirl, ma anche il figlio di Patrizia Mirigliani aveva espresso grande delusione per quelle che considerava delle "incongruenze" da parte della donna.

"Non ti ho mai preso in giro e ho sempre detto quello che provavo", spiega Miriana, sostenendo di non credere in un futuro insieme.

Al contrario, il ragazzo ribadisce ancora una volta il suo interesse: "I miei sentimenti non cambiano e continuo a vedermi con lei. Mi sembra normale avere delle discussioni per conoscersi e non ricadere negli stessi errori".