"Vai da chi ti tratta male", bufera per la frase di Nicola Pisu a Miriana Trevisan al "GF Vip" | Lei replica: "Maschilista"

La storia tra Miriana e Trevisan e Nicola Pisu è arrivata al capolinea durante la burrascosa diciassettesima puntata del "Grande Fratello Vip": che le cose tra i due non stessero andando al meglio, lo si era capito già a inizio puntata quando alla domanda diretta di Alfonso Signorini, Miriana Trevisan ha risposto: "Per me sì, la storia è finita".

La showgirl non ha gradito alcuni atteggiamenti del figlio di Patrizia Mirigliani nel corso degli ultimi giorni, tanto da portarla a considerare definitivamente naufragata la loro breve relazione: "In questi due giorni del mio compleanno - ha spiegato Miriana - gli avevo detto che avrei preso le distanze perché sapevo che mio figlio avrebbe guardato e lui ha dimostrato tutta la sua freddezza".

Le cose però sono decisamente peggiorate al momento delle nomination, quando i due si sono nominati a vicenda. Ne è nato un aspro botta e risposta, in cui Miriana e Nicola si sono rinfacciati le rispettive mancanze: "Nomino Miriana perché mi sento preso in giro per tante cose", è stato il commento al proprio voto di Nicola. "Per la stessa ragione nomino Nicola - ha spiegato la showgirl - questa parte del suo comportamento non mi piace, tu sei fisico e io volevo bloccare questa cosa". "Vai da chi ti tratta male, è quello che ti meriti" è stata quindi la risposta di Nicola, che ha fatto scattare Miriana e le altre donne della Casa: "Questa frase è troppo, è da maschilista", ha ribattuto Miriana. Anche Alfonso Signorini è intervenuto per pretendere le scuse di Pisu: "Scusati, anche a voce alta, perché non accetto che si dicano queste scemenze e vergognati".