La mamma di Manuel Bortuzzo "rimprovera" Lulù: "Attenzione alle parole, hanno un significato"

Al "Grande Fratello Vip" si torna a parlare del rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié. Nonostante i due si siano riavvicinati nell'ultimo periodo, il ragazzo ha dato anche in questi giorni spesso segni di insofferenza all'eccessiva vicinanza di Lulù. A tal proposito, nella Casa del "GF Vip" è arrivata una lettera della madre di Manuel indirizzata al figlio, ma con chiari riferimenti ai comportamenti della ragazza, in particolare all'espressione "motherf***er".

"Amore mio, ti guardiamo sempre e siamo orgogliosi del tuo percorso. Sappiamo quanto i tuoi spazi personali sono importanti per te, ma qualcuno accanto a te non li rispetta - scrive Rossella Corona -. Chi ti ama deve lasciarti libero di decidere sempre". La madre di Bortuzzo non ha gradito che Lucrezia sia entrata nella stanza del nuotatore per prendergli delle sigarette: in quell'episodio, la ragazza si è rivolta a Manuel in maniera poco elegante. "Chiedo scusa a mamma Rossella perché le mie parole l'hanno ferita, non era mia intenzione insultare nessuno", ci ha tenuto a scusarsi Lulù.