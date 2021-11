"GF Vip", Alex Belli contro Adriana Volpe: "Non mettere in dubbio la mia relazione con Delia"

Dopo lo scontro di lunedì scorso, tra Alex Belli e Adriana Volpe arriva il momento del confronto nello studio del "Grande Fratello Vip". L'attore ha lasciato la Casa convinto di incontrare la sua compagna Delia Duran e invece ha avuto modo di confrontarsi con l'opinionista del reality che lo aveva già in precedenza duramente criticato. "Il tuo è un matrimonio religioso o no?”, chiede Volpe che mette in dubbio la veridicità della storia e dei sentimenti tra l'attore e Delia Duran che hanno ufficializzato la loro unione con una cerimonia che però non ha nessuna valenza giuridica e religiosa. "Mi spieghi come è possibile fare una promessa se entrambi siete ancora ufficialmente sposati?", chiede l'opinionista che sottolinea il fatto che Belli e Duran non si siano potuti sposare perché non avrebbero divorziato dai loro precedenti compagni.



"Avevamo l’esigenza di sigillare il nostro amore. Per me Delia è mia moglie", replica Alex. Dopo le numerose domande e critiche di Adriana, l'attore attaca: "Non ti permetto di mettere in dubbio la mia relazione e l'amore che c'è con Delia. Con Soleil è una storia di amicizia, non confondiamo le due cose. Io amo Delia sopra ogni cosa", conclude l'attore.